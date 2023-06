Premio Lunezia e Sony a braccetto: contratto a uno dei finalisti

Premio Lunezia e Sony a braccetto per trovare e valorizzare giovani talenti. La kermesse, che premia il valor musicale letterario dei brani, ha buone notizie per i più giovani: Sony Music Publishing Italy sarà infatti partner del Premio Lunezia Nuove proposte 2023. Il sodazio offre un contratto editoriale e un impegno discografico per uno dei finalisti. La manifestazione, ideata da Stefano De Martino, nacque ad Aulla, in piazza Cavour, nel 1997, vide Fabrizio De André e Fernanda Pivano dare il via a un evento storico, che ha portato in Lunigiana big amati dall’intero pubblico. Poi lo spostamento inatteso a Carrarafino al ritorno ad Alla, alcuni anni fa, tra la soddisfazione dei lunigianesi. Dal 2001 ha aperto una sezione, Nuove Proposte, dedicata ai musicisti e compositori di testi di qualunque nazionalità, con opere ammesse solo in italiano. Per i giovani un’occasione da non perdere per entrare nel mondo della musica. "Siamo motivati e lusingati per il neo sodalizio con Sony Music – dichiara Loredana D’Anghera – molti dei nostri giovani sono autori di profilo in una rosa di assortiti generi musicali, siamo al lavoro anche per un accordo televisivo con la Rai". "Per il nostro gruppo editoriale – aggiunge Roberto Razzini, amministratore delegato di Sony Music Publihsing – è motivo d’orgoglio instaurare una collaborazione con il Lunezia. Riteniamo che le finalità di questa manifestazione, da oltre 20 anni punto di riferimento per la cultura e la musica ittaliana, siano assolutamente sinergiche con le nostre quotidiane attività di tutela, gestione e diffusione della creatività degli autori, dei compositori e degli artisti". Il premio Nuove Proposte si articola in diverse categorie: band (da due a più componenti); cantautori-autori solisti e autori di testi. Domanda d’iscrizione e maggiori informazioni si trovano sul sito internet. La direzione si riserva di convocare gli iscritti in selezioni live in varie parti d’Italia. E queste selezioni live sono previste nuovamente a Roma nello splendido scenario del Colosseo, dove saranno presenti produttori e promoter.

Monica Leoncini