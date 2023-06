Premio Ciro Siciliano Oggi la cerimonia a Palazzo Ducale

Saranno premiati oggi, alle ore 17, nel cortile di Palazzo Ducale, gli studenti vincitori della XVI edizione del premio "Maresciallo Ciro Siciliano-Pace giustizia libertà democrazia-Forno 13 giugno 1944-2023" promosso dall’associazione Eventi sul Frigido. In contemporanea verrà inaugurata la mostra dei manifesti vincitori delle sedici edizioni. Quest’anno è stato scelto quello realizzato con il disegno delle classi prima e seconda della primaria di Bedizzano. I 16 manifesti poi verranno esposti il 13 giugno, a Forno, nella ricorrenza dell’eccidio nazifascista in cui morirono 68 giovani, dopo il rastrellamento della popolazione. Tra le vittime anche il maresciallo di carabinieri Ciro Siciliano, medaglia d’oro al merito civile, il quale, in licenza di convalescenza, affrontò prima di essere fucilato "il comandante del contingente tedesco riuscendo a ottenere la liberazione di tutti gli anziani, donne, bambini e religiosi", come recita la motivazione. Sarà assegnato anche il premio Bontà-Giuseppe Fruzzetti, compianto presidente e fondatore dell’associazione Eventi sul Frigido, che quest’anno è andato alle classi IV e V della scuola ’Garosi’ di Forno. Interverranno il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, il sindaco Francesco Persiani, il consigliere regionale Giacomo Bugliani, il presidente onorario dell’Anpi Dino Oliviero Bigini, Vincenzo Genovese, referente dell’Usp Massa Carrara e Paola Donati Siciliano, nuora del maresciallo Ciro.

La manifestazione sarà condotta da Alessandra Berti con accompagnamento musicale di Massimo Montaldi.