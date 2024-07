Premio Bancarella. Si parte dallo sport

Bancarella, la kermesse al via domani con l’assegnazione della 61esima edizione del premio per lo Sport. In pole position i libri “Al di là del muro“ di Maurizio Nicita (Minerva), “8000 metri di vita“ di Simone Moro (Corbaccio), “La piuma del ghetto“ di Antonello Capurso (Gallucci), “I Tre“ di Sandro Modeo (66thandsecond), “Un altro calcio” di Riccardo Cucchi (People), “Luciano Spalletti il vincente“ di Enzo Bucchioni (Tea). Condurranno la premiazione e il salotto sportivo con gli autori alle 21 in piazza della Repubblica i giornalisti Paolo Liguori e Valentina Cappelli.

A votare la sestina finalista, selezionata tra oltre 50 volumi, sarà la “grande giuria“: i voti sono dei librai indipendenti appartenenti alle due associazioni organizzatrici dei premi Bancarella e gli elettori designati dal Panathlon Distretto Italia e dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport. Anche domenica numerosi gli eventi collaterali, la raffica dei libri in vetrina a partire dalle 11.15 a palazzo Dosi Magnavacca con la presentazione del libro “Oltremare-racconti di banchina“ (carte Amaranto) di Cristina Lorenzi, giornalista de La Nazione; alle 12.15 il Premio Ius Arte Libri: il Ponte della Legalità XIV edizione; alle 15 presentazione del libro “Cosimo dei Medici“ (Giunti) di Eugenio Giani, alla 16.30 tocca a “Il coraggio di provarci - Una storia controvento“ (Sperling&Kupfer) di Cristina Scocchia, alle 17.30 “La solitudine degli spaghetti“ di Giacomo Rosetti (Area Navarra), e alle 18.30 “Domani, domani“ (Nord), ultimo libro di Francesca Giannone.

