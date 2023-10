"Premio Anita Fiaschi: 18 Finalisti per Onorare Carrara"

Tutto pronto per le premiazioni della quinta edizione del “Premio Anita Fiaschi – Città di Carrara“ alla Chiesa della Madonna delle Lacrime in via Carriona. Ideato nel 2019 da Emma Castè, che è anche direttrici artistica del riconoscimento, le premiazioni sono in programma domani alle 16.

Sei i premi che saranno consegnati per ciascuna delle categorie previste (Cinema&Video, Narrativa, Teatro, Giornalismo, Arte, Architettura&Design): 18 i finalisti complessivi, 3 per sezione. Tre saranno inoltre i premi speciali che verranno consegnati alle eccellenze: lo scultore Jago, l’ex direttore artistico dell’Accademia delle Belle Arti, Luciano Massari ed il giovanissimo regista Jacopo Marconi. Così come Anita Fiaschi fu pioniera del suo tempo, e andando via da Carrara fece conoscere Carrara, così il “Premio Anita Fiaschi“ vuol rendere omaggio a chi in qualsiasi modo ed esperienza onora Carrara, il territorio, l’arte e il marmo. "E’ un riconoscimento agli Ambasciatori di Carrara che mancava nel mappamondo degli eventi della nostra città e che, come associazione, abbiamo voluto colmare – spiega la direttrice, Emma Castè – Anche in questa edizione abbiamo selezionato esperienze che, a nostro avviso, e ringrazio per questo lavoro Niccola Giannotti e Alessandro Matteucci, incarnano lo spirito ed i valori che hanno mosso Anita Fiaschi, la prima donna a diplomarsi in scultura all’Accademia delle Belle Arti di Carrara e tra i migliori artisti degli anni ’30. Una figura che sarebbe all’avanguardia ancora oggi e che non vogliamo dimenticare".

Per la sezione Cinema&Video in candidati sono: Fondazione Sistema Toscana per la campagna #ioabbracciolatoscana supportata dal video “Le cave di Marmo di Carrara”, Mollica’s per il video dedicato a “Massa, Carrara e Colonnata” ed il progetto di marketing territoriale digitale Discover Carrara per la promozione dei territori. Per la sezione Teatro: lo storico Coro Monte Sagro, Paola Vinciguerra di Arte in Movimento e il ballerino del marmo Alex Bordigoni. Tra i libri, sezione narrativa, la scrittrice senese Alessandra Cotoloni “Bagasc” (edito Armando Editore), Luca Barbieri con “La storia di Carrara. Dalla preistoria ai nostri giorni” (Typimedia Editore) e Sergio Giorgi con “A te, la ruspa” (Società Editrice Apuana). Nella sezione giornalismo Romano Bavastro, l’inviato speciale del TGR Federico Monechi e l’Accademia Aruntica; per l’arte le scultrici Marianna Blier e Verena Mayer Tash e la Cooperativa Scultori di Carrara. Infine la sezione architettura e designer con Paolo Ulian, Paolo Camaiora e la start-up innovativa del Fashio Tech FiliPari srl di Alice Zaudeschi e Francesca Pievani.