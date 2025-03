Premiato lo storico medico: "Barabino, figura simbolo. Il grazie della comunità"

Tanti i messaggi di gratitudine che hanno inondato anche i social alla notizia del raggiunto traguardo pensionistico del dottor Agostino Barabino. Venerdì è stato il suo ultimo giorno di lavoro per raggiunti limiti di servizio ed oggi è ufficialmente in pensione.

"Mi lascia un grande vuoto la sua assenza in ambulatorio – dichiara una sua assistita – ma io lo chiamerò anche se è in pensione perché sono certa che mi risponderà lo stesso". Una carriera segnata da abnegazione e altruismo, durante la quale il medico si è fatto conoscere ed apprezzare non soltanto per le sue doti professionali ma anche per l’eccezionale disponibilità, facendo la spola tra gli ambulatori di Comano, Licciana Nardi e Aulla. "Mi è capitato di aver bisogno di lui in diverse occasioni – riferisce un suo mutuato – e mi ha sempre risposto, anche di notte e di domenica. Il suo telefono era sempre acceso".

L’amministrazione comunale di Comano ha voluto ringraziare e salutare il dottore che per tanti anni, dal 1987, è stato al lavoro nel territorio prestando servizio anche nelle diverse case di riposo presenti. "È con sincera gratitudine per l’impegno profuso in tanti lunghi anni, per il prezioso contributo dato ogni giorno all’assistenza sanitaria della comunità di Comano e non solo, a nome di tutta la cittadinanza, dell’amministrazione comunale e mio personale, esprimo i più sinceri auguri per un meritato riposo. Grazie e lunga vita". Un ringraziamento che il sindaco Antonio Maffei ha formalizzato con una targa consegnata venerdì mattina a sorpresa al dottor Barabino, raggiunto nel suo ambulatorio di via Roma mentre prestava servizio nel suo ultimo giorno lavorativo.

"È una persona molto riservata – dichiara la vice sindaca Anusca Pellegrini – e se lo avessimo invitato in Comune a ritirare la benemerenza, lui non sarebbe mai venuto. Quindi, abbiamo deciso di fargli una sorpresa nel suo luogo di lavoro, dove ha sempre amato stare".

Anche Pellegrini, come i molti assistiti, sottolinea le doti di grande umanità e generosità del medico: "C’è sempre stato per tutti e anche durante il Covid non si è mai tirato indietro per il bene dei suoi pazienti ai quali era davvero affezionato". Così, mentre svolgeva le ultime visite ambulatoriali ai suoi assistiti, sindaco e vice sindaco, con i consiglieri Pietro Romiti e Lucilla Galeazzi, hanno allestito un rinfresco insieme ai mutuati che erano presenti in sala d’attesa, alcuni dei quali non hanno trattenuto le lacrime. Il medico ha reagito con stupore ed anche con commozione alla gradita e inattesa sorpresa: "Con grande soddisfazione abbiamo sorpreso il nostro dottore – dichiara Maffei – uomo e medico straordinario, sempre disponibile con tutti. Lo ringraziamo profondamente e lo salutiamo con dispiacere ma, naturalmente, anche per lui è arrivato il tempo del giusto e meritato congedo pensionistico". Dal 14 aprile prenderà servizio al suo posto la dottoressa Michela Pedevilla alla quale il sindaco rivolge fin da ora un augurio di buon lavoro.

Michela Carlotti