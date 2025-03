Potatura dell’olivo. Corso con l’esperto

Si terrà sabato dalle 9 alle 12, il corso sulla potatura dell’olivo. Un corso dimostrativo delle tecniche di potature ed informazione sui parassiti e sulle malattie dell’olivo. Il corso sarà curato da Carlo Chiara, esperto olivicoltore iscritto all’albo dei potatori italiani. Il corso si terrà direttamente in oliveto. Il ritrovo alle ore 9 presso il passaggio a livello di Scorcetoli. In caso di pioggia il corso verrà rimandato al giorno successivo. Per info e iscrizioni: Alessandro (328.4578690) o Paolo (338.2685214).