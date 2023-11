Possibili disagi nella sanità per lo sciopero

In seguito allo sciopero nazionale proclamato per venerdì 17 novembre, indetto da Usb, Cgil Fp, Uil Pa, Uil Fpl e Nursind, indirizzato a tutte le categorie di dipendenti del pubblico impiego, comparto e dirigenza, l’Asl si scusa anticipatamente con gli utenti per eventuali disagi. Disagi possibili nell’erogazione dei servizi sanitari (esami, ambulatori) e amministrativi (prenotazione esami, accettazione) anche affidati a ditte esterne. Come previsto dalla normativa vigente, saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi essenziali previsti per il settore della sanità e, per quanto riguarda le attività connesse all’assistenza diretta ai degenti, sarà data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi e non dimissibili.