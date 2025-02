Porto, biodigestore e rilancio. L’avanti tutta della Fit Cisl

Il nuovo piano regolatore del porto, il biodigestore e le criticità dei trasporti pubblici. Su questi tre temi si è svolto l’incontro di ieri mattina a Palazzo Ducale al congresso Fit-Cisl Massa-Carrara. Tre nodi del territorio su cui sono intervenuti il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, il sindaco di Massa Francesco Persiani e l’amministratore unico di Cermec Lorenzo Porzano. Nell’introduzione iniziale, alla presenza della segreteria regionale Fit-Cisl e del segretario Andrea Figaia, il segretario uscente Luca Mannini ha fatto un resoconto dell’attività del sindacato negli ultimi anni.

Per quanto riguarda il Piano regolatore del porto di Marina di Carrara, la posizione di Fit-Cisl è che si tratta di un piano quantomai fondamentale per l’economia del territorio, compatibilmente con le precauzioni possibili in termini di erosione e la problematica legata alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti. Si è poi parlato dell’entrata in Retiambiente di Nausicaa, Asmiu e Cermec, nonché, per quest’ultima, la necessità di un nuovo impianto come il biodegestore.

Sul fronte del trasporto pubblico si è messa in evidenza la problematica del T2 e Lotto Debole, attualmente in standby ma due istituti che, se non gestiti correttamente, rischiano di penalizzare il personale di Autolinee Toscane della Lunigiana, con costi di trasferimento di residenza lavorativa a loro carico. Sul fronte ferroviario sono stati evidenziati problemi nei turni di lavoro del personale equipaggi, delle biglietterie e del settore manutenzione di Rfi.

Al termine degli interventi, compreso quello del sindaco di Aulla Roberto Valettini, presente in veste di avvocato storico di Cisl nonché amico di tutta la federazione Cisl, le votazioni hanno avuto come esito il rinnovo della carica all’attuale segretario Luca Mannini e di tutta la sua segreteria, composta dalla vice segretaria Linda Donati, dal responsabile dei porti Emanuele Menconi e dal responsabile del settore Igiene urbana Tomas Furia. Votati anche i delegati che andranno anche al congresso Fit-Cisl regionale e al congresso Cisl Toscana Nord.