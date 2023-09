Porte aperte per il rugby oggi in piazza

Oggi a partire dalle 16 in piazza Aranci ci sarà l’open day per promuovere lo sport del rugby e l’inizio dei corsi. Saranno presenti le squadre che da anni raccolgono i giovani atleti e li indirizzano a questo sport: l’Apuania rugby, le ‘Lupe delle Apuane, i ‘Magnaorecchi’ e il settore giovanile. Un’occasione per conoscere questo sport da vicino e scoprire con atleti e insegnanti quali sono le sue caratteristiche. Nel frattempo la società Apuania Rugby a cui sono iscritti circa 80 sportivi è alle prese con la ricerca di un campo sportivo per le sue partite e i suoi allenamenti. Al momomento gli allenamenti si svolgono nel centro sportivo della diocesi e in altre strutture sportive.