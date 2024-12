Pontremoli inaugura lo Sportello di Prossimità per migliorare i servizi giudiziari

Da ufficio di prossimità a sportello per migliorare i nuovi servizi in materia giudiziaria a Pontremoli per tutta la Lunigiana. Un passo in avanti dopo la fase di sperimentazione che aveva aperto nel 2020 il progetto promosso da Regione Toscana con Corte d’Appello di Genova, Tribunale di Massa e ordine degli Avvocati. L’informatica semplifica le procedure ed evita l’intasamento burocratico dei tribunali.

Il progetto, finanziato dal Fondo sociale europeo, interessa le regioni italiane e la Toscana è stata una delle prime con Liguria e Piemonte a dare il via al progetto ideato tre anni fa dall’allora ministro della Giustizia Orlando. L’obiettivo era creare una nuova prospettiva verso la giustizia di prossimità che prevedesse la presenza sul territorio di punti di contatto e accessi al sistema giustizia soprattutto nei territori interessati dalla revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

"A distanza di poco più di tre anni – spiega il sindaco Jacopo Ferri – è possibile affermare con soddisfazione che l’Ufficio di Prossimità di Pontremoli è in effetti un punto di riferimento per i cittadini della Lunigiana per tutti quei servizi giudiziari che non richiedano la necessaria assistenza di un professionista, in sostanza per quella parte di giustizia definita volontaria giurisdizione".

Oggi quindi, grazie alla collaborazione tra Tribunale di Massa e Comune di Pontremoli, è possibile fare un ulteriore passo in avanti, con l’avvio di attività dello sportello di prossimità, strumento con cui la giustizia si avvicina ancor più concretamente al cittadino e in particolare alle fasce deboli. Un’evoluzione che darà concretezza alle esigenze della gente passando dalla consulenza alla presa in carico e gestione delle relative pratiche al Tribunale di Massa, attraverso accesso al portale del processo civile telematico della sezione di volontaria giurisdizione.

Lo Sportello di Prossimità di Pontremoli, che sarà inaugurato mercoledì 18 alle 10.30, alla presenza del Presidente del Tribunale Giulio Giuntoli, sarà abilitato al deposito telematico di ricorsi per amministratore di sostegno, alla presentazione di istanze al giudice tutelare, a richiedere autorizzazioni al rilascio di documenti validi per l’espatrio, a richiedere la nomina di un curatore speciale, al rilascio di copie e atti presenti nei rispettivi fascicoli, il tutto grazie alla formazione dei funzionari dell’Ufficio di Prossimità ad operare, in sicurezza, con strumenti e portali telematici.

La sinergia tra le istituzioni ha permesso di rendere la funzione legata al servizio giustizia più a misura di cittadino pur rispettando, ma mettendo a sistema, le rispettive competenze e funzioni. Un risultato raggiunto grazie alla disponibilità e competenza dell’Ufficio Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Massa, al Comune di Capannori, e al personale dello Sportello di Prossimità operativo dal 2021. Lo Sportello risponderà anche ad esigenze di sostenibilità ambientale evitando spostamenti non necessari e disagevoli per gran parte degli utenti.