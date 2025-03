Nella Giornata internazionale dei diritti della donna gli studenti delle classi V del Liceo Malaspina di Pontremoli hanno partecipato a un evento per riflettere su immagine, arte e donna. Grazie a Futuro aperto, Con i Bambini e Fondazione Carispezia, di cui Aurora domus e Sigeric sono partner, e grazie alla collaborazione del Centro Donna Lunigiana, è stata organizzata una mattinata di racconto e confronto con i ragazzi degli istituti superiori lunigianesi.

Partendo dal Ciclo dei Rapimenti e degli Amori di Palazzo Dosi Magnavacca a Pontremoli, protagonista della Pontremoli Barocca, grazie agli interventi di Chiara Guastalli del Centro Donna e dello storico dell’arte Davide Pugnana, sono state approfondite varie tematiche come immagine e medium artistici, atti di violenza celati e persistenza degli stereotipi di genere, iconografia della violenza, tra opere d’arte e mito.

Un incontro in preparazione dell’evento “Pontremoli Barocca” che vede i ragazzi protagonisti come divulgatori di arte e bellezza. E per prepararsi gli studenti delle quarte classi dei Licei Scientifico e Scienze Applicate sono stati impegnati in un’uscita didattica in collaborazione con gli operatori di Sigeric. Il 5 e 6 aprile l’evento vedrà impegnati alcuni degli alunni come guide e addetti all’accoglienza.

L’evento coinvolge tutte le quarte classi dei licei statali lunigianesi e rientra nell’ambito delle attività di PCTO, gli ec progetti di alternanza scuola-lavoro.