Pontremoli celebra la Madonna del Popolo, processione, concerto e autorità cittadine

La città festeggia la Madonna del Popolo (nella foto). Un evento importante che sottolinea i valori della tradizione cattolica legata al culto della vergine. Al pontificale che sarà celebrato dal vescovo di Tortona Guido Marini alla presenza del vescovo diocesano Mario Vaccari nella Cattedrale alle 10.30 presenzieranno anche le autorità cittadine guidate dal sindaco Jacopo Ferri che assieme alla Giunta offrirà la cera come vuole la tradizione.

Il consiglio comunale di Pontremoli nel 1622 deliberò infatti di festeggiare in perpetuo tutte le feste della Madonna e ogni anno organizzare la festa della visitazione della Madonna nella chiesa di Santissima Maria posta nella piazza di sopra con la celebrazione di 15 messe e una cantata solennemente con l’offerta di 12 libbre di cera bianca.

La solenne processione si svolgerà alle 18.40. Alle 21.30 poi la Musica Cittadina terrà il tradizionale concerto in piazza Duomo sotto la direzione del maestro Riccardo Madoni per una conclusione da ricordare per tutti i fedeli.