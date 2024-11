’Pontremoli barocca’ . Via alle riprese

’Paesi che vai... luoghi, detti, comuni...’, lo storico programma Rai, ideato, scritto e condotto da Livio Leonardi, in onda ogni domenica pomeriggio su Rai2 arriva a Pontremoli. Leonardi si trova in terra lunigianese per registrare una puntata in cui condurrà il pubblico sulle orme della storia di ’Pontremoli Barocca’. La storia di questa città è legata in maniera indissolubile alle nobili famiglie, i Dosi, i Pavesi, i Negri, che con il loro prestigio, nel 1700, hanno impreziosito dimore, ville e giardini. Col consueto linguaggio fiabesco, che da sempre contraddistingue il noto programma di Rai Due e quella capacità di far rivivere il passato nel racconto televisivo, Livio Leonardi accompagnerà gli spettatori all’interno di meravigliosi palazzi signorili. Ma non solo. Scopriremo decoratori e artisti che hanno trasformato il centro storico in una tavolozza del Barocco. Si potranno ammirare le famose “quadrature” di Giovan Battista Natali, sontuosi effetti speciali, inganni della pittura che conducono l’occhio oltre lo spazio, oltre i limiti fisici. Inoltre, si assisterà all’Oratorio di Nostra Donna, al suggestivo ’Rito della Scoperta’ dell’Immacolata Concezione. Ma non è finita qui: si racconterà il soggiorno dei Duchi Farnese nella Villa Dosi Delfini nel settembre del 1714. Il viaggio terminerà nel borgo del Piagnaro dove è nata la Leggenda del Lupomanaio.

Intanto, Leonardi è stato avvistato nel centro cittadino dove ha incontrato i produttori di ’Delizie di Lunigiana’.