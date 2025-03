Pontremoli Barocca, grande attesa. Boom di iscrizioni all’evento

Sono oltre 400 i biglietti già venduti per la terza edizione di Pontremoli Barocca l’evento che ogni anno apre al pubblico chiese, palazzi e dimore storiche dell’alta Lunigiana, capolavori artistici realizzati tra la fine del XVII e la metà del XVIII secolo. Scatta sabato 5 e domenica 6 aprile la nuova edizione di Pontremoli Barocca, la due giorni di visite straordinarie che, da tre anni, porta a scoprire i capolavori del secolo d’oro dell’arte pontremolese tra città e campagna dell’alta Lunigiana.

In questo angolo nel nord Toscana il borgo medievale dai ponti antichi e dalle fortificazioni imponenti cela fasti e bellezze segrete, risalenti al periodo successivo all’ingresso nel Granducato di Toscana: in questa fase, le antiche case torri si trasformano in palazzi meravigliosi, decorati da grandi artisti provenienti dalla Pianura Padana e dalla Toscana. L’evento, organizzato da Sigeric e Farfalle in Cammino con il patrocinio dei Comuni di Pontremoli e Mulazzo, è un’immersione nelle bellezze pontremolesi.

Le novità dell’edizione 2025 sono il ritorno, dopo i lavori di restauro, dell’Oratorio di Nostra Donna e l’aggiunta di Palazzo Zucchi Castellini, ’Ca’ di Piazza’, oltre che di Villa Pavesi Ruschi, dimora storica della famiglia Ruschi Noceti, situata a Piano di Busatica, a Mulazzo.

L’evento si fonda sulla sinergia tra diversi soggetti quali i Comuni di Pontremoli e Mulazzo, i proprietari di Palazzi e Ville, i parroci della città con Diocesi di Massa Carrara Pontremoli e, per la parte di formazione, gli Istituti Superiori della Lunigiana. Pontremoli Barocca è realizzata inoltre con il sostegno di Banca Bper, oltre ovviamente a sponsor locali e attività che per quel fine settimana si lasceranno ispirare dal Barocco.

Duplice il programma, con il sabato dedicato alle Ville - Villa Dosi Delfini, Villa Pavesi Negri-Baldini in località Scorano e Villa Ruschi Pavesi, in località Teglia e la domenica tutta costruita su Pontremoli con sette luoghi del centro storico: Palazzo Dosi Magnavacca, Palazzo Pavesi-Ruschi Noceti, Palazzo Zucchi Castellini, Palazzo Vescovile, Teatro della Rosa, Chiesa di San Giacomo d’Altopascio ed Oratorio di Nostra Donna.

In concomitanza il programma di Sharing Tuscany punto di incontro degli operatori regionali e i più importanti buyer nazionali oppure ’Verso il mercato della terra’, format internazionale a cura della Condotta Slow Food LuniApua. Ma c’è anche Futuro Aperto, progetto per offrire ai giovani tra i 12 e il 17 anni opportunità ludiche. Tutti i biglietti sul sito: www.pontremolibarocca.it. L’accesso all’evento è gratuito per under 18, disabili e loro accompagnatori. Info: 3318866241, 3663712808.