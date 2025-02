Pontremolese, nuova fumata nera. Il raddoppio è sempre più lontano. Slitta ancora l’arrivo dei fondi

Nessun passo in avanti verso il completamento del raddoppio della Ferrovia Pontremolese. Ancora bloccati i lavori per avviare il raddoppio della tratta Parma -Vicofertile: mancano 126 milioni di euro. Avanti sì, ma col freno tirato. Lo ha ribadito l’altro ieri il commissario straordinario per la realizzazione dell’opera, Mariano Cocchetti, all’assessore regionale ai Trasporti dell’Emilia Romagna Irene Priolo. "Per la Parma-Vicofertile sono necessari 486 milioni di euro - ha sottolineato Cocchetti - di cui 360 già disponibili. L’iter autorizzativo del progetto si è concluso e, una volta interamente finanziato, sarà possibile avviare le procedure di gara. Nel frattempo abbiamo avviato la progettazione definitiva del raddoppio della tratta contigua, fra Vicofertile e Fornovo, che si concluderà entro l’autunno e che consentirà di definire l’importo necessario alla sua realizzazione ed avviare l’iter autorizzativo".

La difficoltà a reperire le risorse necessarie stoppa la linea strategica che secondo il Piano generale dei trasporti, è fondamentale nel completamento del Corridoio Tirreno-Brennero e per l’intero sistema infrastrutturale e logistico del Nord Italia. Nel cosro dell’incontro tra Cocchetti e Priolo non sono mancate le promesse di impegno futuro. "La Pontremolese è una via di comunicazione strategica e fondamentale per l’ambito parmense e non solo - ha detto l’assessore emiliano - e questo incontro ha confermato la volontà comune di lavorare insieme per l’avvio della fase realizzativa. Ora la prossima tappa è quella di rappresentare a breve questa esigenza al vertice di Rete Ferroviaria Italiana". Già recentemente anche il sotto segretario ai Trasporti Tullio Ferrante rispondendo a un’interrogazione parlamentare, non lasciava spazio all’ottimismo. "Per quanto attiene alle risorse necessarie per coprire il fabbisogno emergente per la realizzazione dell’opera - ha detto - queste saranno individuate in sede dei futuri aggiornamenti del Contratto di programma, parte investimenti Mit-Rfi". In sostanza: mancano i soldi che dovranno essere reperiti con i prossimi aggiornamenti dei piani di investimento, vale a dire tra qualche anno. La giunta regionale dell’Emilia Romagna aveva approvato l’anno scorso il progetto definitivo del raddoppio tra Parma e Vicofertile. La tratta è lunga circa 8 km e si svilupperà per i primi 5 km in variante di tracciato, di cui una parte in galleria (circa 2 km), e i restanti 3 km verso Vicofertile in sostanziale affiancamento alla linea esistente. Per la tratta Vicofertile- Fornovo di 18 km, nonostante sia vicina la conclusione dell’iter autorizzativo mancano ancora le previsioni di spesa. Poi sulla nuova galleria di Valico Pontremoli-Berceto di 21 km esiste solo uno studio di fattibilità e nessun finanziamento.

Il vecchio progetto preliminare risalente a più di 25 anni fa prevedeva un costo di 2,3 miliardi di euro che nel frattempo è diventato inattuale e il costo dell’opera è passato a quasi 5 miliardi di euro. E non sono comprese nella cifra le parti esterne alla galleria Fornovo-Chiesacccia. Lunga 112 chilometri tra Vezzano e Parma, la Pontremolese è stata ammodernata finora per poco meno di 40 chilometri, quindi circa un terzo con tempi a passo di lumaca.

