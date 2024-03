"Pontremolese, mancano i soldi". Percorso a ostacoli per il raddoppio

La Giunta regionale dell’Emilia Romagna ha approvato il progetto definitivo del raddoppio tra Parma e Vicofertile. La tratta è lunga circa 8 km circa, l’ investimento previsto è di circa 486 milioni di euro. La nuova opera ferroviaria si svilupperà per i primi 5 km in variante di tracciato, di cui una parte in galleria (circa 2 km), e i restanti 3 km verso Vicofertile in sostanziale affiancamento alla linea esistente. "Ma non ci sono tutti i soldi per finanzare quest’opera - afferma Giorgio Casabianca, responsabile Infrastrutture del Pd spezzino - Ne mancano 113 e se il Governo non trova questi denari il raddoppio non parte . Sulla tratta Vicofertile-Fornovo di 18 km poi mancano la progettazione e il finanziamento per i lavori. Sulla nuova galleria di Valico Pontremoli-Berceto di 21 km abbiamo solo uno studio di fattibilità e nessun finanziamento". Per Casabianca occorre subito reperire sia i 113 milioni mancanti per iniziare i lavori tra Parma e Vicofertile e finanziare anche una vera progettazione definitiva-esecutiva della galleria di valico. Questa infrastruttura aumenterebbe notevolmente sia tutto il trasporto merci su ferro del porto della Spezia e di Marina di Carrara, che il turismo verso il golfo spezzino da pianura Padana e centro Europa. "Ma i fatti dimostrano che a questo Governo la Pontremolese non interessa", prosegue Casabianca che lamenta le dichiarazioni del viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami e del presidente della Liguria Giovanni Toti al convegno svoltosi alla Spezia all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale in cui si rimandavano a dopo il 2026 i finanziamenti alla Pontremolese. Intanto costerà quasi il doppio realizzare la nuova galleria di valico della Ferrovia Pontremolese. Il vecchio progetto preliminare risalente a più di 20 anni fa prevedeva un costo di 2,3 miliardi di euro che nel frattempo è passato a quasi 4 miliardi. Il completamento del raddoppio è suddiviso in due distinte fasi progettuali e realizzative: la prima riguarda la tratta Parma-Vicofertile, la seconda la tratta Vicofertile-Fornovo con la Berceto-Chiesaccia.

N.B.