Aulla (Massa Carrara), 15 aprile 2020 - Un ponte provvisorio, in attesa di quello definitivo. Ieri a Firenze c’è stato l’incontro tra Enrico Rossi, governatore della Regione e i vertici di Anas, che lo gestivano dal 2018. Si tratta del primo faccia a faccia per fare il punto e programmare interventi futuri, dopo il crollo che sta causando molti disagi a residenti, pendolari, aziende.

Quella di un ponte provvisorio è la proposta di Anas alla Regione Toscana, in attesa di ripristinare la viabilità come era prima. E in serata proprio Rossi ha detto che "sarà importante costruire nel più breve tempo possibile un ponte provvisorio. Se, come ha detto la ministra De Micheli e come mi è stato chiesto in termini di disponibilità dal sindaco di Aulla, verrò nominato commissario, sarà il mio primo intendimento". Rossi ha anche ringraziato Anas per aver presentato una prima offerta per la realizzazione del ponte a termine.

"Altre società pubbliche nazionali mi hanno contattato per proporsi per la realizzazione, in tempi rapidi, di un ponte provvsorio. Deciderà la ministra, ma il mio intendimento – ha concluso Rossi – è avvantaggiarmi sul lavoro per non perdere ulteriore tempo". Il sindaco di Aulla ha anche avanzato altre richieste, Da stamattina, aprirà l’ufficio postale di Albiano, per andare incontro alle esigenze degli abitanti della frazione. L’ufficio postale, che si trova in Via Repubblica, sarà aperto lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8.30 alle 13.35.

Poi è stato chiesto anche un presidio medico per gli albianesi, visto che adesso Aulla dista molto di più, in termini di tempo. E anche l’intervento di vigili del fuoco, magari dalla Spezia o da Massa, Intanto Salt ha accolto le richieste dell’amministrazione comunale in favore dei propri cittadini e del resto della popolazione lunigianese: sarà così rimborsato ai residenti nei comuni della Lunigiana, tranne Pontremoli, il pedaggio per gli spostamenti tra i caselli di Aulla e Santo Stefano lungo l’A15.

Bisognerà compilare il modulo che si trova sui siti dei comuni o sulle pagine Fb e inviarlo all’indirizzo: salt@salt.it. Resta il problema del divieto di spostarsi per il Coronavirus. I residenti ad Albiano Magra possono recarsi nel Comune di Bolano per raggiungere i servizi principali come banche, ufficio postale, negozi di alimentari e supermercati. Dovranno portare l’autocertificazione che andrà così compilata: indicare che il viaggio è determinato da "situazioni di necessità"; specificare dove si sta andando e aggiungere "per emergenza crollo ponte fiume Magra". Il modello di autocertificazione sarà disponibile presso edicola, supermercato, Croce Rossa, tabacchino.

