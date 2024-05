Polo artistico, il Rotary premia gli studenti

Una borsa di studio per gli studenti degli istituti d’ arte della provincia. A conferire il premio agli studenti del liceo artistico ’Gentileschi’, della scuola del marmo ’Tacca’ e dell’istituto d’arte ’Palma’ di Massa sarà il Rotary Club di Carrara e Massa attraverso il concorso ‘Il marmo e la sua gente’. I ragazzi hanno realizzato degli elaborati che sono diventati i protagonisti di due mostre. Per partecipare gli studenti dovranno presentare i lavori utilizzando tutti gli strumenti espressivi presenti nell’offerta didattica dei tre istituti. L’evento sarà inaugurato oggi alle 16,30 all’interno della scuola del Marmo ’Tacca’, e in seconda battuta nel fondo Micheli Pellegrini di via Santa Maria alle 18. Entrambe le mostre, quella al ’Tacca’ e quella in via Santa Maria, resteranno aperte fino al 30 maggio con orario dalle 17 alle 19,30. Anche lo scorso anno il Rotary aveva lanciato il concorso ‘Il marmo e la sua gente’ per premiare i tre studenti più meritevoli che aveva riscosso notevole successo fra i ragazzi.