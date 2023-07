Poliziotti in bici alla movida Il Comune regala 11 mezzi

di Alessandra Poggi

Il Comune regala 11 biciclette elettriche al comando di polizia municipale, alla polizia di stato e alla multiservizi Nausicaa. Le biciclette a pedalata assistita sono quelle avanzate dal progetto di bike sharing elettrico denominato ‘Mondo Carrara’, che era partito nel 2015 su finanziamento della Regione Toscana nell’ottica di migliorare la qualità dell’aria, ma in realtà mai decollato per problemi tecnici e difficoltà nel prendere le bici. Il Comune grazie al bando regionale aveva acquistato 93 mezzi elettrici a due ruote, ma di fatto in strada ne furono messe solo 46. Le biciclette a partire dal 2015 erano state messe a disposizione di cittadini e turisti un po’ alla volta, ma negli anni alcune si sono rotte e altre sono state vandalizzate. Intanto la società Bicincittà per evitare che i mezzi invecchiassero in magazzino, aveva predisposto di impiegarle in altri Comuni, e così quando è stato necessario sostituire le biciclette di Carrara, ha dovuto farlo usando mezzi più nuovi rispetto a quelle previste inizialmente.

Nel febbraio 2022 a causa di difficoltà sorte sul mercato per il reperimento di biciclette nuove, la società Bicincittà per adempiere alle clausole di contratto ha riconsegnato al Comune 47 biciclette a pedalata assistita nuove di fabbrica. Quarantasette nuove biciclette che su proposta dell’assessore ai progetti speciali Moreno Lorenzini l’amministrazione sta cercando di smaltire assegnandole in maniera ragionata. Per il momento ne verranno donate undici: tre al comando di polizia municipale, tre alla polizia di stato e cinque agli operai di Nausicaa. Questo perché a maggio del 2020 è scaduta la concessione quinquennale del servizio di bike sharing con la società Bicincittà. Al termine della scadenza del contratto, come detto, la società Bicincittà ha riconsegnato al Comune le biciclette avanzate. Una parte delle biciclette secondo l’amministrazione comunale potrebbe essere usate dalle forze dell’ordine per controllare la movida a Marina nel periodo estivo, mentre le altre potrebbero essere usate per gli spostamenti dei capizona di Nausicaa. Gli altri trentasei mezzi elettrici resteranno a disposizione del Comune in attesa di trovare ulteriori destinatari. Le basi di ricarica delle due ruote elettriche saranno rimosse nei prossimi mesi, anche quella di piazza 2 Giugno che per anni ha occupato inutilmente almeno tre posti auto.