"Politeama, il rischio sismico è importante"

Ilaria Grassi si è laureata in architettura all’università di Firenze con la tesi ’"Ex Teatro Politeama Verdi di Carrara: analisi dei dissesti e valutazione della vulnerabilità sismica’. L’obiettivo del suo studio è stato di eseguire un’analisi di vulnerabilità sismica del teatro. Grassi ha svolto un’indagine preliminare basata sul rilievo dello stato di dissesto delle strutture e di degrado dei materiali. I risultati hanno evidenziato un indice di sicurezza che denota una scarsa capacità dell’edificio di sopportare le azioni sismiche. "Ciò è in parte dovuto alla specifica tipologia strutturale – spiega la neo dottoressa – non idonea a contrastare il sisma in quanto costituita da massici orizzontamenti voltati supportati, a loro volta, da pareti e pilastri in mattoni con una ridotta resistenza a taglio. A conclusione del lavoro è stata fatta un’ipotesi di consolidamento che ha notevolmente migliorato la consistenza statica dell’edificio. L’intervento ipotizzato potrebbe non essere sufficiente a contrastare eventi sismici di intensità medio-alta".