Poesia e musica al museo Mug2 ancora protagonista

Nuovo pomeriggio letterario all’insegna del reading d’autore per il Mug 2 di Massa. Oggi, alle ore 18.30, ci sarà la presentazione del libro di Gabriel Del Sarto ’Sonetti Bianchi’ (L’arcolaio, 2022). La lettura delle poesie, a cura dell’autore, sarà accompagnata musicalmente dalla splendida performance di Renza Castelli, giovane cantautrice, finalista a X Factor nel 2018. Una collaborazione culturale di ormai consolidato successo e di noto spessore artistico che non mancherà di stupire per la ricercatezza di visioni e sensibilità sempre acute e per le incalzanti e vivide vibrazioni poetiche: atmosfere che caratterizzano la narrazione di Gabriel Del Sarto e che saranno impreziosite per il Mug 2 dalla sapiente intesa ritmica del duo.

Gabriel Del Sarto, poeta, scrittorre ed editore massese, classe 1972, ha esordito come poeta nel ’Sesto quaderno di poesia contemporanea’ curato da Franco Buffoni, nel 1998. Nel 2003 ha pubblicato la prima raccolta poetica ’I viali’ (2003, Atelier) ed è presente in diverse antologie fra cui ’L’opera comune (Atelier 1999), ’Poeti di vent’anni’ (a cura di Mario Santagostini, edizioni La Stampa, 2000) e ’Nuovissima poesia italiana’ (Mondadori 2004). Nel 2011 ha pubblicato la seconda raccolta poetica, ’Sul vuoto’, nella collana Nuova Poetica di Transeuropa e nel 2017, per i tipi di Nino Aragno Editore, ha pubblicato la terza raccolta Il grande innocente. Ha scritto alcuni saggi sull’uso e il senso della narrazione (storytelling) nelle pratiche di consulenza e formazione. Dirige una società di formazione, Etruscaform, è consulente partner di alcune società di consulenza come la Scuola Italiana di Mentoring e Gquadro e insegna Lingua e letteratura italiana in un istituto tecnico.

Renza Castelli è una chitarrista e cantante. Originaria di Pietrasanta, classe 1989, ha iniziato a suonare all’età di 10 anni, quando suo fratello le ha regalato una chitarra classica. In seguito ha preso lezioni di canto, partendo dal jazz. Ha partecipato al Tour Music Fest, un contest europeo per musica emergente, ha vinto il Premio Mogol, che le è stato conferito di persona dal grande autore. Nel 2018 ha preso parte alla dodicesima edizione di X Factor giungendo in finale e dove si è fatta notare anche grazie a una cover acustica del brano ’Mad About You’ (Hooverphonic). L’ingresso al Mug 2, che è al secondo piano del Palazzo Vescovile, è da via Alberica.