Pnrr, lavori alla Rodari. Cantiere anche in piscina

I cantieri dei progetti legati al Pnrr cominciano a vedersi. Dopo il via ai lavori di riqualificazione della piscina di via Sarteschi sono partiti quelli per la nuova mensa della scuola primaria Rodari di Avenza. Si tratta di interventi per un costo complessivo di 560mila euro, di cui 130mila di risorse proprie del Comune e il resto di fondi Pnrr. "Una volta conclusi i lavori la scuola avrà non solo una nuova mensa efficiente e moderna, ma potrà destinare i locali ad oggi occupati dalla attuale mensa a nuove attività a favore della didattica e dei servizi scolastici – spiega l’assessore ai Progetti speciali Moreno Lorenzini –. L’obiettivo è quello di terminare i lavori entro l’inizio del prossimo anno scolastico, anche se in questo caso essendo una struttura indipendente dal resto del plesso non è stata necessaria un’interruzione della didattica". L’assessore fa poi il punto sugli altri interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. "La maggior parte dei lavori è già stata consegnata e in diversi casi i cantieri sono già in una fase avanzata – prosegue – come per esempio per quanto riguarda gli interventi di messa in sicurezza della frana lungo la strada di Campocecina, l’ampliamento dell’asilo nido ‘I cuccioli’ di via Erevan o la nuova rotatoria al villaggio San Luca. Nei primi mesi del 2024, invece, partiranno anche gli ultimi cantieri previsti tra cui quelli per le due scuole medie di Marina, ‘Buonarroti’ e ‘Taliercio’, la sistemazione della Caravella e l’adeguamento idraulico del Canal del Rio a Carrara est".