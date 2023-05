Pnrr e progetti da realizzare Ecco l’Unità di supporto

E’ stato siglato, negli uffici della Prefettura di Massa Carrara, un protocollo per l’istituzione, anche nella nostra provincia, dell’Unità di supporto per la realizzazione dei progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). L’atto è stato firmato dal prefetto Guido Aprea e dal direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Lucca-Massa Carrara, Felice Marra. In particolare, il nucleo avrà tra le attribuzioni principali quelle del supporto preventivo agli enti locali in fase di profilazione, a cura della Ragioneria territoriale dello Stato, nonché il controllo e monitoraggio dei progetti, anche in ottica di tutela del rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata, a cura della Prefettura. Alla sottoscrizione era presente anche il comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Gabriele Di Guglielmo, in ragione delle specifiche competenze anti frode attribuite al corpo delle Fiamme gialle.