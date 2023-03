Più di 60mila visitatori alla Imm Presenze arrivate da tutto il Paese

Cala il sipario sulla 43esima edizione di Tirreno Ct e Balnearia, che con oltre 60mila visitatori conferma i grandi precedenti alla pandemia. Un’edizione che ha visto 400 espositori provenienti da 65 province di 16 regioni italiane e due aziende estere. Nello specifico dalla Toscana proveniva il 37% degli espositori, dalla Lombardia il 17%, dall’Emilia Romagna l’11,5%, dal Veneto 10%, dal Piemonte il 5%, dalla Liguria il 4,5%, a seguire le altre regioni con il 15% rimanente. Tra le province al primo posto c’era Lucca con l’11,5% degli espositori, Massa Carrara con l’8%, Milano con il 6% e poi Firenze 5%, Pisa 4,5%, La Spezia 4%. Soddisfatto il patron della manifestazione, Paolo Caldana della Tirreno Trade, la società che organizza l’evento: "Siamo entusiasti – dice – perché i numeri dimostrano il buon flusso di visitatori e perché la maggior parte degli espositori ha già confermato la presenza per la prossima edizione. Lancio un appello alle istituzioni affinché non rinuncino a potenziare e ripristinare questo complesso fieristico, un vero fiore all’occhiello per il territorio". Ottimo successo anche il successo della 24esima edizione di Balnearia, che ha visto tra gli altri anche la partecipazione del vice presidente del senato Gian Marco Centinaio, presente ad uno dei tavoli organizzati da Cna Toscana e coordinati da Gino Angelo Lattanzi, referente Cna relazioni istituzionali turismo e commercio Massa Carrara.