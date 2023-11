Pistolese e il libro su Versailles

Una lectio magistralis straordinaria sugli avvenimenti storici determinati dalla Conferenza di Versailles, nel 1919, tenuta da Pietro Pistolese, generale di corpo d’armata dell’Arma dei Carabinieri (ris.) in occasione della presentazione del suo libro ’In volo su Versailles’ (S. Termanini) nella Sala di rappresentanza del Castello di Santa Caterina a Bastia di Licciana Nardi. Ad arricchire l’evento, la partecipazione del Coro Lunigiana, presieduto dal presidente Luigi Ferrari e diretto dal Maestro Primo Ceccarelli che, per restare in tema, ha eseguito un repertorio di canzoni popolari relative al primo conflitto mondiale. Il maniero, è stato gentilmente messo a disposizione dal proprietario, il dottor Ludovico Formentini; in occasione del concerto, il Maestro Primo Ceccarelli ha fatto dono di un omaggio floreale a Nicoletta Petrangolini.

Roberto Oligeri