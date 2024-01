"Piscina, no alla riduzione di spazi per allenamenti e gare sportive"

Il progetto della nuova piscina comunale di viale Roma da realizzare con la formula del partenariato pubblico privato non convince il consigliere di ‘Massa è un’altra cosa’, Ivo Zaccagna. Un investimento da 9 milioni di euro che non rappresenterebbe una soluzione ‘idonea’ per la città, almeno stando all’esecutivo presentato in Commissione sport e turismo a dicembre. Zaccagna si dice "contrario a un ampliamento e riqualificazione dell’impianto – comunque necessari viste le condizioni esistenti – a vocazione Spa, con spazi dedicati al benessere e alla cura della persona che vanno a ridurre quelli per allenamenti e gare sportive". Il progetto prevede manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre alla gestione per 20 anni. "Un impianto così realizzato preclude alla città la possibilità di avere un vero centro sportivo che possa ospitare gare anche nazionali e internazionali – rilwva Zaccagna –. Avrebbe potuto essere il primo impianto del genere da Livorno a La Spezia. Ci troviamo davanti ancora la mancanza di visione della città, la realizzazione di toppe alle varie mancanze, decisioni spot prive di lungimiranza".