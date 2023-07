Piscina comunale i nuovi orari delle vasche e dei corsi

Sono usciti i nuovi orari della piscina comunale di Marina di Carrara. La vasca grande è disponibile per il nuoto libero il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 10,30 alle 19,e il martedì e giovedì dalle 10,30 alle 19. Quella coperta è invece disponibile il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 19 alle 20,15, e il martedì e giovedì dalle 19,30 alle 20,15. Sabato e domenica dalle 10,30 alle 17,15 sono a disposizione sia la vasca grande sia la vasca piccola. Questi i prezzi degli ingressi per il nuoto libero: singolo adulto 5 euro, ingresso singolo ridotto under 14 e over 60 3 euro. Ingresso singolo forze dell’ordine e invalidi civili2,50. E’ possibile acquistare un abbonamento composto da 10 ingressi (35 euro prezzo intero), ridotto 25 euro, e per forze dell’ordine e invalidi civili 20 euro. L’abbonamento mensile costa 45 euro.