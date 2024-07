Pirrone e Recchia ospiti della rassegna

Doppio appuntamento con ‘Voce all’autore 2024. Omaggio a Franz Kafka’. Oggi in Biblioteca con Francesca Pirrone (nella foto) e giovedì a Palazzo Binelli con Roberta Recchia. Per gli appuntamenti dedicati ai più giovani nel cortile della biblioteca Lodovici in piazza Gramsci a Carrara, stasera alle 21.15 sarà ospite Francesca Pirrone per l’incontro “Casa dolce casa”, l’autrice de ‘Il piccolo libro della gentilezza’ dialogherà con Zoë Stroobant. Pittrice e illustratrice, laureata all’Accademia di Belle Arti di Firenze, Francesca Pirrone ha realizzato libri tattili per la Federazione Italiana Pro Ciechi, due dei quali sono stati premiati al Concorso di Editoria Tattile nazionale “Tocca a te”. Conduce laboratori creativi e didattici in scuole e ludoteche e scrive racconti per bambini. La rassegna prosegue giovedì alle 21.15, nel giardino di Palazzo Binelli, con Roberta Recchia che presenta il suo libro ‘Tutta la vita che resta’ (Rizzoli). L’autrice sarà in dialogo con Antonio Celano. Roberta Recchia, nata a Roma, è laureata in Lingue e Letterature Europee e Americane. Dopo un’esperienza in azienda, ha intrapreso la strada dell’insegnamento, portando avanti la passione per la scrittura.