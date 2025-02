Pioggia di soldi per la viabilità. Restyling delle strade provinciali. Quattro Comuni interessati

Ammonta a 267 mila euro la somma che la Provincia mette a disposizione nel 2025 per la manutenzione dei piani viabili di alcune strade provinciali dei quattro comuni del nostro territorio che fanno parte delle aree interne: Casola in Lunigiana, Comano, Fivizzano e Zeri. In questi giorni il dirigente del Settore Tecnico dell’Ente di Palazzo Ducale ha infatti attivato il secondo contratto attuativo relativo all’Accordo quadro per i lavori di manutenzione, che era stato aggiudicato nel novembre 2024 per un importo complessivo di 455 mila euro circa alla ditta Legeco SRL di Città di Castello, in provincia di Perugia. Sempre nel novembre scorso era stato attivato il primo contratto attuativo per eseguire lavori per circa 53 mila euro.

Quella dell’accordo quadro, lo ricordiamo è la procedura scelta dall’amministrazione provinciale per individuare il contraente. Con l’accordo quadro, in particolare, vengono regolamentate la disciplina contrattuale generale per l’esecuzione delle prestazioni e le condizioni economiche applicabili, rimandando poi alla firma di successivi contratti attuativi l’esecuzione dei singoli interventi.

Questo accordo riguardava le aree interne: sono quattro i comuni del territorio provinciale interessati da questi interventi sugli asfalti perché il finanziamento, lo ricordiamo, rientra tra quelli assegnati alla nostra Provincia sulla base della Strategia Nazionale per le Aree interne, confluita poi nel Pnc, il Piano Nazionale di investimenti Complementare al Pnrr: lo scopo è quello di assicurare il miglioramento dell’accessibilità, per l’appunto, delle aree interne.

I quattro comuni della nostra Provincia rientrano, a questo proposito, nei parametri della Snai ed erano stati inseriti nell’area interna denominata Garfagnana, assieme a 14 comuni della provincia di Lucca e ad uno di quella di Pistoia, con l’amministrazione provinciale di Lucca come ente attuatore (a seguito poi di una convenzione tra gli enti quella di Massa-Carrara è diventata attuatrice per gli interventi sul nostro territorio). Complessivamente, per i lavori sulla viabilità provinciale, all’area Garfagnana sono stati assegnati 6 milioni 595 mila euro fino al 2026 (nella successiva suddivisione alla nostra Provincia erano state destinate risorse per interventi nei quattro comuni pari a 2 milioni e 145 mila euro).