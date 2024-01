Pinelli al timone di Pneumologia: "Porterò in reparto le mie abilità"

La nuova direttrice della Pneumologia delle Apuane e dell’area nord, Valentina Pinelli – che va a rafforzare la squadra dell’area medica dell’Azienda USL Toscana nord ovest – è stata presentata ufficialmente ieri all’ospedale Apuane. Proveniente dalla Liguria e formatasi in Lombardia, ha scelto con convinzione questo territorio, da dove proviene (è nata a Fivizzano, in Lunigiana). E’ stata introdotta dal direttore del dipartimento aziendale delle specialità mediche Roberto Andreini e dal direttore dell’ospedale “Apuane” Giuliano Biselli (che è anche coordinatore della rete ospedaliera). La nuova direttrice si è laureata in medicina e chirurgia nell’anno 2002/2003 all’Università di Brescia, dal 2005 al 2006 ha conseguito un Post-doctoral fellow alla McGill University di Montreal, Canada (supervisor professoressa Mara Susan Ludwig) e nell’anno accademico 2006/2007 la specializzazione in Malattie dell’apparato respiratorio ancora all’Università di Brescia. Dopo essere stata dirigente medico di primo livello nel reparto di Pneumologia degli Spedali Civili di Brescia dal 2008 al 2013, ha poi assunto lo stesso incarico nella struttura di Pneumologia dell’ospedale San Bartolomeo, ASL 5 Spezzino, ruolo che ha mantenuto fino ad oggi. La dottoressa Pinelli vanta un’esperienza pluriennale nell’ambito dell’ecografia pleurico-polmonare, della toracoscopia medica e della patologia pleurica in un centro di riferimento nazionale in questo ambito come la Pneumologia di Brescia, con acquisizione di competenze ed abilità tecnica nell’esecuzione di ecografia toracica, toracentesi, posizionamento di sondini endopleurici, toracoscopia medica. "Mi ritengo fortunata - ha detto Valentina Pinelli - ad arrivare in questo territorio, dove ho visto già realtà professionali di alto livello. La mia formazione è avvenuta in altre regioni, spero di portare la mia esperienza e alcune specifiche tecniche che ho sviluppato negli anni". Ha poi ringraziato la dottoressa Anna Porcu – ringraziamento cui si sono uniti anche Andreini, Biselli e gli altri colleghi presenti – "che da facente funzione della struttura di Pneumologia delle Apuane ha fatto davvero un grande lavoro". La direttrice generale Maria Letizia Casani si è detta convinta che la dottoressa Pinelli saprà migliorare ulteriormente la qualità dei servizi e valorizzare le ottime competenze già presenti.