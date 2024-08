Pigiama party da record. Tra luci, favole e stelle

Disneyland per una sera è volata a Pontremoli atterrando negli Orti della Città, dietro il Palazzo Comunale, per creare sogni e divertimento alla terza edizione del Pigiama Party. In fremente attesa tanti bambini provenienti da ogni parte d’Italia per partecipare ad un evento che orami è tra i clou dell’estate. Il progetto artistico multimediale è targato Annalisa Clerici, assessore all’Istruzione, assistita da uno staff che ha costruito una macchina organizzativa perfetta con il supporto di numerose associazioni del volontariato locale. Un evento davvero creato per le famiglie, non a caso i protagonisti dello spettacolo d’ apertura, una mamma e un papà con i due loro piccoli (la Famiglia Danzante, direttamente da Italia’s Got Talent) si sono esibiti con passi di danza coordinati all’unisono. Altri attori, quelli del Centro Teatro Pontremoli, hanno preso tutti per mano, rigorosamente in pigiama per accompagnarli nel mondo dei sogni, con fiabe animate. Super apprezzato il laboratorio di calligrafia&lettering, che ha visto l’artista ’Chiarae Litterae’ della Società degli Scarabocchi regalare a ciascun bambino un segnalibro personalizzato con il proprio nome in ricordo della serata. La decorazione è fondamentale per creare l’atmosfera perfetta per il party: luci soffuse e colorate per un ambiente più accogliente palloncini e ghirlande appese per un tocco festoso.Poi pane e Nutella, gelati e bibite. Non poteva mancare il truccabimbi di LuLu e Simona Bertolini che hanno dato vita a farfalle luccicanti, topolini, gattini e stelle. "Uno spettacolo reso possibile da una squadra organizzativa imponente, un sentito grazie anche agli sponsor che ci hanno sostenuto", ha detto l’assessore Clerici.

N.B.