Pietro Scarpellini nuovo responsabile dell’unità di Salute mentale

E’ Pietro Scarpellini (nella foto) il nuovo responsabile dell’unità funzionale Salute mentale e Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (Spdc) di Massa Carrara, mentre Angelo Cerù continua a svolgere il ruolo di direttore del dipartimento della Salute mentale e dipendenze dell’intera Asl Toscana nord ovest. La nomina del dottor Scarpellini è stata stabilita dall’Asl con una delibera del 31 gennaio scorso firmata dalla direttrice generale Maria Letizia Casani e già in questo mese di febbraio il nuovo responsabile del servizio ha assunto il ruolo nell’ambito territoriale apuano, occupandosi quindi sia dei servizi territoriali che di quelli ospedalieri. Scarpellini si è laureato in Medicina e chirurgia nel 2003 all’Università di Pisa, dove ha successivamente conseguito, nel 2007, la specializzazione in Psichiatria, poi nel 2011 il dottorato di ricerca in Neurobiologia e clinica dei disturbi affettivi e nel 2022 il Master di II livello in Spettro autistico, dal bambino all’adulto. Fino al 2013 si è dedicato ad attività di ricerca clinica e farmacologica all’Università di Pisa. Da allora lavora nell’ambito del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (Spdc) a Massa come dirigente medico-disciplina psichiatria.