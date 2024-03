Pieruccini all’attacco sulla sicurezza: "Videosorveglianza: piano bocciato"

"Il progetto presentato dalla comandante della polizia municipale è stato scartato due volte di seguito dal bando per il finanziamento della videosorveglianza della prefettura". Lo scrive Nicola Pieruccini, il segretario provinciale della Lega parlando di Carrara come "una città non sicura". "Al contrario la sindaca di Fosdinovo Camilla Bianchi ha vinto il bando e ha firmato il patto sulla sicurezza con il prefetto Guido Aprea – prosegue –. Anche la sindaca Serena Arrighi aveva detto che voleva investire sulla sicurezza con un progetto ad ampio respiro, e il 13 ottobre annunciava l’arrivo di nuove videocamere di sorveglianza e quattro nuovi agenti a rafforzare il corpo della polizia municipale. Le solite bufale perché i sistemi di videosorveglianza erano stati previsti per la lettura delle targhe solo per multare gli automobilisti. Nel 2022 la comandante della Municipale Paola Micheletti in una determina spiegava che per mancanza di personale non era possibile partecipare al bando del Ministro dell’Interno, che sosteneva i Comuni che installavano sistemi di videosorveglianza. E così a dicembre 2022 aveva affidato alla Wepro di Bagno a Ripoli lo studio di fattibilità tecnico economica, per la lettura delle targhe della località Stadio, Fabbrica e Avenza". "Ma il finanziamento è stato scartato – prosegue Pieruccini –. Eppure la Micheletti non si è arresa e a dicembre 2023 ha presentato lo stesso progetto per partecipare a un nuovo bando. Ma se il progetto della Wepro era stato già bocciato, non era inutile riproporlo? Il risultato è che il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha premiato il progetto di videosorveglianza della sindaca di Fosdinovo, e la Arrighi è rimasta a bocca asciutta. Tra l’altro, e non è di secondaria importanza – conclude –, è di aver saputo che il progetto bocciato non era relativo a telecamere per controllare il territorio dall’illegalità, ma un sistema sofisticato per leggere le targhe e fare cassa".