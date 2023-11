Piero Lombardi, arte e pittura fra ingegneria e creatività

Sabato alle 18 alla galleria di Valeria Lattanzi di via Cavour si inaugura la mostra di Piero Lombardi. Curata da Giada Gasparotti l’esposizione dal titolo ’In cammino. Dall’informale al geometrico’ è la personale del pittore pistoiese Piero Lombardi. L’artista, che è ingegnere, manager ed imprenditore, ha coltivato l’arte come esercizio necessario ed intimo per raffigurare la vita attraverso il suo segno personale; un mezzo con cui incidere e lasciare una traccia alla ricerca di un’immortalità creativa. Nell’atto del dipingere, gli artisti, "danno forma all’esperienza" e non sorprende pertanto che in Lombardi, la capacità di mettere ordine, l’attitudine che per anni lo ha portato ad aiutare le imprese ad evolversi, introducendo strategie ed organizzazioni organiche, si manifesti attraverso la sua pittura che, da informe, diventa maggiormente strutturata.

La nuova mostra dal titolo evocativo, presenta una selezione di opere più o meno recenti, in parti inedite che ripercorrono l’intero iter formativo del pittore toscano. Una serie di opere, scelte con criterio illustrativo di un’intera carriera dell’artista dalla curatrice Giada Gasparotti, che dalla capacità manageriale arrivano all’introspezione artistica di Piero Lombardi. Il percorso espositivo, lungo le sale della Galleria Lattanzi in via Cavour, ripercorre alcuni dei passaggi pittorici del Lombardi: dai ’Big bang’ ai ’Gesti’, dalle ’Parole’ alle ’Cogitationes’ sino ad arrivare alle ’Forme’.

Il vernissage si terrà sabato prossimo con una manifestazione alle 18 e saranno presenti l’artista e la curatrice Gasparotti Giada. La serata sarà accompagnata dalla sassofonista Ilaria Faedda che terrà un intermezzo musicale.

La mostrà resterà aperta al pubblico nei locali di via Cavour fino al 16 dicembre dal martedì al sabato dalle 17 alle 20.

Roberto Oligeri