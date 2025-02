“Restituiteci la piazzetta dedicata a Pascoli”. Italia Nostra chiede la rimozione del cantiere

Massa, 24 febbraio 2025 – Liberate la piazzetta dedicata al poeta Giovanni Pascoli, chiusa dal 2016: è l’appello di Italia Nostra Massa Montignoso sostenuta da numerosi poeti massesi. “Dobbiamo segnalare con estremo rammarico che la piazzetta con la bellissima fontana dedicata a Giovanni Pascoli, che fu restaurata negli anni 2000 dal Comune di Massa grazie all’iniziativa di Italia Nostra e di un gruppo di cittadini residenti, tra cui vogliamo ricordare Antonio Marchini, è chiusa con protezioni invalicabili ormai da nove anni – fa sapere il presidente, Bruno Giampaoli – La piazzetta è stata utilizzata , e continua ad esserlo, come area di cantiere per il progetto Erp di recupero dell’area sottostante. Fa specie che non si sia pensato di trovare un’altra area idonea e soprattutto che questa chiusura si protragga ormai da otto anni e nel frattempo l’asilo realizzato in via Galvani non è stato aperto e permane la situazione di degrado. I lavori di riqualificazione Erp sono cominciati nel 2016, poi interrotti e ripresi, e dovevano terminare, come da cartello di cantiere nell’ottobre 2023, ma ci sembra che siano molto indietro. Non vogliamo entrare nel merito delle ragioni di questi enormi ritardi – aggiunge il presidente Giampaoli – ma chiediamo se davvero non è possibile trovare un luogo più adatto al cantiere. Fra l’altro vi parcheggiano spesso auto evidentemente connesse al cantiere con il rischio di perdita di olio e danneggiamento della pavimentazione. In fin dei conti è un’area pubblica anche piuttosto pregiata e questo interesse davvero scarso per il decoro della città ci lascia stupefatti e amareggiati”.

Recentemente, è stata avviata anche una raccolta di firme per sollecitare la restituzione della piazzetta, petizione sostenuta anche da numerosi poeti massesi che hanno a cuore la tutela di quel bene pubblico dedicato al grande poeta che soggiornò in territorio massese dal 1884 al 1887, quale professore di lettere antiche al liceo classico Rossi. Nella bellezza di questo territorio, sospeso tra monti e mare, tra il verde di aranci e limoni e l’azzurro delle vette apuane, rifiorisce nell’animo del poeta la sua passione per la poesia e scrive alcune delle liriche più significative della sua produzione letteraria. Liberare la piazzetta dedicata al Pascoli è doveroso e rispettoso della sua memoria.