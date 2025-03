Piazza Matteotti nel degrado. Forza Italia chiede il recupero del progetto di restyling

CARRARAIl degrado di piazza Matteotti e della ex Montecatini argomento di protesta di Forza Italia. I pavimenti sconnessi della piazza di ingresso della città, la sporcizia che regna nel salotto buono sono argomenti di contestazione da parte di Forza Italia. Il segretario comunale Giuseppe Bergitto (nella foto) interviene sulla questione dei marciapiedi sconnessi nella piazza principale della città. "Bene l’annuncio dell’assessore Moreno Lorenzini dell’inizio lavori dei marciapiedi di Carrara Est – scrive Bergitto in una nota, ma chiedo allo stesso assessore e alla giunta che fine abbia fatto il progetto per la riqualificazione dell’entrata di Carrara. Il Comune di Carrara ha avviato un ambizioso progetto di riqualificazione urbana che coinvolge Piazza Matteotti e l’area dell’ex Montecatini, nota come Piazza Brucellaria. Questo intervento si inserisce nel quadro dell’articolo 21 del Regolamento per la Concessione degli agri marmiferi comunali, che promuove investimenti sul territorio da parte delle aziende del settore marmifero. Nell’ambito di questa normativa, 69 aziende del marmo hanno presentato 19 progetti, con un investimento complessivo di oltre 25,6 milioni di euro. Tra questi, è previsto il rifacimento completo di Piazza Matteotti, con l’obiettivo di valorizzare uno dei luoghi simbolo della città. L’assessore ai Progetti Speciali, Moreno Lorenzini – prosegue l’intervento di Bergitto –, ha sottolineato l’importanza di tradurre in pratica questi progetti, affrontando le diverse problematiche, ma tutto è ancora fermo e non si hanno notizie certe su soluzioni alternative e i tempi di realizzazione".Di fronte a questa impasse, il segretario comunale di Forza Italia Giuseppe Bergitto, chiede all’assessore Lorenzini quali siano le intenzioni dell’amministrazione comunale per sbloccare la situazione."Esiste un piano alternativo per garantire la riqualificazione di queste aree strategiche – dom,anda il segretario di Forza Italia –? Perché, dopo anni di attesa, non si è ancora trovata una soluzione ai ricorsi che bloccano il progetto? E soprattutto, c’è la volontà politica di portare avanti il piano o si rischia che tutto venga abbandonato, lasciando la città con spazi urbani degradati e inutilizzati?Troppi i progetti fermi, il timore è che di diversi progetti bloccati si dia annuncio del loro inizio solo verso fine mandato per attirare il consenso".