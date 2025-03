Piano del verde e alberi. Saranno i cittadini a decidere. Al via il processo partecipativo

"Il Piano del verde è una priorità". A dirlo è la sindaca Serena Arrighi che interviene per parlare del futuro patrimonio arboricolo cittadino. Un piano del verde che sarà costruito con un percorso partecipativo fatto di patti di collaborazione con la cittadinanza. Si tratta di uno strumento molto atteso dalla cittadinanza, e che servirà a rendere più vivibile la città da un punto di vista ambientale.

Una risposta che arriva a pochi giorni dalla conferenza ‘Verso una città verde. Idee e strumenti per il cambiamento’, organizzata nella sede di Nausicaa a Marina di Carrara dalla sezione apuo lunense di Italia Nostra con l’adesione di Grig, Onda e Lipu. Una conferenza che tra i vari temi ha trattato anche la mancanza di un piano del verde in città. "Arrivare alla stesura e alla successiva applicazione di un Piano del verde comunale sono alcuni dei principali obiettivi della nostra amministrazione per i prossimi anni – spiega la sindaca Serena Arrighi –. Il piano del verde dovrà guidare uno sviluppo ordinato e sostenibile della città e i primi passi in questa direzione li abbiamo già compiuti alcuni mesi fa, quando sono stati affidati gli incarichi per l’aggiornamento e l’estensione del patrimonio arboreo comunale e per la predisposizione del regolamento del verde".

"Parallelamente a tutto ciò è nostra intenzione iniziare un percorso partecipativo che coinvolga tutta la cittadinanza e tutti i portatori d’interesse per raccoglierne indicazioni e suggerimenti da inserire nella stesura definitiva – prosegue la prima cittadina –. Una volta che il piano sarà approvato, e vorremmo che lo fosse ben prima della fine del nostro mandato, potremo contare poi sul supporto della cittadinanza anche attraverso un altro importante strumento di partecipazione che abbiamo già introdotto e che sta cominciando a dare i propri frutti: i patti di collaborazione. In questo modo ente e cittadini lavorano fianco a fianco per prendersi cura di un bene comune con il soggetto privato che si fa carico di rendere un servizio a tutta la collettività occupandosi, per esempio, della manutenzione di uno spazio pubblico".