Pianeta sport inclusivo. Convegno al Coni Point

“Giochi fair play inclusivi - sport e disabilità” è il tema del convegno di due giorni che il Coni Point di Massa Carrara organizza per i giorni del venerdì e sabato nella sua sede in viale Galilei a Carrara. Sarà un convegno di alta formazione organizzato in stretta collaborazione tra Coni, Scuola Regionale dello Sport, Comitato Paralimpico Italiano, Ufficio Scolastico Territoriale di Massa Carrara. Un’intensa “due giorni” per approfondire argomenti specifici legati al mondo dello sport inclusivo, partendo dalle basi con il Comitato Paralimpico Italiano, passando per l’associazione Special Olympics, e con importanti contributi di docenti e formatori che quotidianamente operano con i “ragazzi speciali” consento loro di fare pienamente sport.

Al convegno parteciperanno anche l’assessore allo sport di Carrara Lara Benfatto, il presidente della Fondazione CrC Enrico Isoppi, il direttore dell’Anfass Giuseppe Mussi, oltre al presidente del Coni Toscana Simone Cardullo e del Cip Toscana Massimo Porciani. Tra i relatori tecnici ci saranno la professoressa Jessica Nista, il delegato provinciale CIP Daniele Carmassi, l’istruttore di tiro con l’arco Alessandro Lupi, la professoressa Silvia Ragaglini. Previsto anche l’intervento di alcuni atleti paralimpici che racconteranno le loro esperienze e la loro crescita attraverso lo sport, vero ponte che è riuscito a farli emergere e portare segnali di positività e inclusione per chiunque. Sono i paratleti Lorenzo Ricci, Laura Vivoli, Anna Menconi, Nicola Codega, Camilla Olivia Turri, Alessandro Spagnoli.

Per il convegno il Coni vuole sottolineare la volontà di crescita e del “non mollare mai” con un celebre motto francescano: "cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile". Le pre iscrizioni sono aperte fino a mercoledì 5 presso il Coni Point Massa Carrara (info: Alda Mannini 0585 855892, email: [email protected])