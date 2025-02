Pet therapy nel carcere, percorsi con i detenuti oltre ogni barriera. “Scambi di gratitudine”

Massa, 8 febbraio 2025 – “Un sentimento di gratitudine e leggerezza, perché durante le nostre attività con i cani da pet therapy si crea una speciale bolla all’interno della quale vigono regole diverse da quelle della quotidianità del carcere. Un momento prezioso anche per i detenuti, autentico”. Francesca Mugnai, psicologa, filosofa, specializzata in psicologia nella natura, è presidente di Antropozoa, realtà che da oltre 25 anni collabora a livello regionale e nazionale con strutture pubbliche e private, ospedali, case di riposo, centri di salute mentale, scuole e Università, con IAA, interventi assistiti con gli animali (la cosiddetta pet therapy) racconta il progetto nella casa circondariale massese: “E’ iniziato nel 2023; dopo una breve interruzione è ripartito in queste settimane e prevede una durata almeno iniziale di circa 8 mesi, fortemente voluto dalla direttrice del carcere Antonella Ventura con incontri di due ore ogni quindici giorni”.

Sono coinvolti molti animali: Kia, Cecco, Sofi, Nina, Bruno, Nana, Orso, Frida, Flo nell’imprescindibile coppia con il loro operatore umano, a partire appunto da Francesca Mugnai e Barbara. I detenuti coinvolti sono circa una quindicina. Mugnai spiega che “c’è una forte richiesta da parte dei detenuti per tali attività. Spetta agli educatori e psicologi del carcere che li seguono nel corso dei mesi valutare chi, in base a caratteristiche comportamentali ed emotive e alla propria storia penitenziaria, può trarre maggiori benefici anche emotivi dalla relazione con l’animale. L’attività di pet therapy viene svolta in una stanza apposita dove è possibile lavorare anche senza guinzaglio, in libertà, gestendo il controllo. Sono presenti gli educatori di riferimento del carcere, gli esperti dell’IAA e il ricercatore”.

Cruciale anche il ruolo degli agenti carcerari: “Sono alleati in questo percorso, riconoscendone i benefici anche a breve termine. La presenza del cane nella struttura, ha un impatto benefico sistemico – aggiunge Mugnai – Crea uno stacco, un momento positivo in una quotidianità spesso sempre uguale anche per chi ci lavora”. Il range di età al quale il progetto si rivolge è davvero ampio: “Attualmente il detenuto più giovane ha 22 anni, il più grande una 70ina – precisa la dottoressa – Per qualcuno è l’unica attività accettata da quando sono in questa struttura: scendono appositamente per svolgerla, li stimola in maniera diversa. Se c’è una “selezione” in base ai reati commessi? No. In questo l’animale è un ottimo esempio: non distingue tra reati. Per lui una persona è una persona, senza giudizi e distinzioni. Per il soggetto coinvolgo c’è un effetto riparatorio, di sollievo. Concentrarsi sulla narrazione dell’animale diventa spesso una metafora, porta a ragionare anche sul proprio grado di affettività e permette di riconoscere le emozioni”.

Pet therapy al carcere di Massa

Qualcuno, una volta uscito, ha proseguito nella relazione con l’animale. “Sappiamo di persone conosciute nel carcere di Massa, realtà molto virtuosa, e tornati nella terra di origine che hanno intrapreso lavori legati agli animali, per esempio in canili o aziende agricole. Il progetto ha dunque risvolti sociali, emotivi e personali molto forti”. Il principio caratterizzante il “Modello Antropozoa”, sviluppato in tanti anni di lavoro con varie realtà, è che l’operatore è l’attivatore e facilitatore insieme e con all’animale di dinamiche relazionali complesse e strategiche, in cui si realizza il cuore dell’intervento di pet therapy.