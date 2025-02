Pet therapy nelle Rsa, importante il rapporto con gli amici cani

Nella Rsa di Semproniano, gestita dalle cooperative sociali Operaia Semproniano 1979 e Semproniano 95, ha avuto inizio, nella seconda metà di gennaio, un progetto pilota che ha unito i giovani studenti della Scuola primaria e secondaria di primo grado del Comune e gli ospiti della RSA: la Pet therapy intergenerazionale. L’iniziativa, che vede protagonisti ospiti, studenti e i lori compagni a quattro zampe, è stata realizzata grazie alla collaborazione di una pluralità di soggetti: le cooperative sociali che gestiscono la Casa albergo, la Scuola di Semproniano, l’Associazione Dog4Life e l’Amministrazione comunale. In questo quadro un ringraziamento particolare va alla Fondazione CR Firenze che, oltre a finanziare per intero questa attività, si distingue sempre per la particolare attenzione che mostra nei confronti di progetti a sfondo sociale. L’iniziativa, unica nel suo genere non sarebbe stata possibile senza l’esperienza e le capacità della Dog4Life. Il Progetto è articolato in sessioni guidate dalle istruttrici della Dog4Life, supportate dalle animatrici e dal personale infermieristico della Rsa.