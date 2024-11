Perticata, al via i lavori al manto sintetico

Il campo sportivo della Perticata avrà un nuovo manto di erba sintetica. L’amministrazione comunale oltre ai lavori di adeguamento alla Serie B dello Stadio dei Marmi, sta lavorando anche per ottimizzare il campo da calcio della Perticata. Lo aveva annunciato nei mesi scorsi l’assessore allo Sport Lara Benfatto, e adesso sono ufficialmente partiti i lavori. Un investimento ingente per adeguare il manto erboso del campo sportivo per un totale di 200mila euro. Si tratta di una struttura strategica a pochi passi dal più celebre Stadio dei Marmi che ospita da anni le attività sportive delle squadre calcistiche giovanili locali, ma proprio a causa dell’uso intenso il manto erboso sintetico superficiale si era danneggiato. Non solo si sta lavorando anche alla riqualificazione degli spogliatoi, che saranno spostati. Il progetto esecutivo è a firma dell’architetto Luciano Baldiati, mentre il responsabile unico del procedimento è il geometra Riccardo Gasparotti. Secondo il cronoprogramma l’intervento dovrebbe concludersi in circa 45 giorni. Come detto il progetto esecutivo prevede la riqualificazione del campo da calcio mediante la sostituzione del manto in erba sintetica sulla stratigrafia del supporto esistente, e il dimensionamento del campo da gioco in funzione dell’omologazione. Attualmente si sta procedendo alla rimozione del vecchio prato sintetico e al rifacimento delle canalette longitudinali. Sarà poi realizzata una nuova recinzione lato Stadio, lo spostamento dei pali dell’illuminazione del campo da calcio e la posa in opera di porte e panchine.