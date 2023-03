Pericolo per gli alunni Troppi tir davanti a scuola

Ancora proteste per i camion carichi di blocchi di marmo che transitano in via Marina ad Avenza, proprio davanti alla scuola ’Finelli’, con un via vai di macchine e lo scuolabus. Il problema era già stato sollevato più volte dai genitori, dai cittadini di Avenza e dalla Pro loco, ma con scarso risultato. Stavolta sul piede di guerra c’è un babbo, Fabrizio Bastanzi che poco prima del suono della campanella se la prende con un camion carico di blocchi parcheggiato davanti a scuola.

"Basta – dice papà Fabrizio – ma è possibile che nel centro storico di Avenza debbano passare dei camion carichi di blocchi? È come se a Carrara i camion passassero da via Roma. Quel camion parcheggiato non ci deve proprio stare, non solo si è messo sul divieto di sosta, ma è all’incrocio con via Campo d’Appio dove c’è la Asl e copre lo specchio che usano gli automobilisti per immettersi in via Marina. Ma è normale che non ci sia un vigile che quando succedono queste cose si metta a fare delle multe? I camion in questa zona sono pericolosi e tra l’altro in via Covetta non ci sono cartelli di divieto di accesso in via Marina". È vero che questi bisonti della strada hanno l’accesso consentito in determinate fasce orarie per poter scaricare e caricare i blocchi all’interno dei due depositi che si trovano nel centro abitato, per gli altri camion l’accesso non è consentito, ma è pur vero trattandosi proprio di un centro abitato, con tanto di scuole, negozi, una biblioteca e un parco giochi, camion carichi di blocchi e lastre non dovrebbero passare.

Alessandra Poggi