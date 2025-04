Pericoli di Internet, qualche consiglio per difendersi

MASSAInternet è una risorsa incredibile, ma non è priva di rischi. Per navigare in sicurezza, è importante conoscere i principali pericoli e come evitarli.

Sconosciuti online: Non tutti sono chi dicono di essere. Alcuni potrebbero avere cattive intenzioni, quindi è meglio evitare di condividere informazioni personali con chi non si conosce realmente.

Protezione dei dati: Indirizzo, numero di telefono e altre informazioni sensibili non dovrebbero mai essere condivise online. I malintenzionati possono usarle per truffe o altri scopi pericolosi.

Cyberbullismo: Offese, minacce o umiliazioni sui social possono avere gravi conseguenze. Se sei vittima o testimone, segnala e chiedi aiuto a un adulto di fiducia.

Virus e phishing: Alcuni siti possono contenere virus o tentare di rubare i tuoi dati. Evita di scaricare file da fonti non sicure e controlla sempre l’affidabilità di un sito prima di inserire informazioni personali.

Per proteggerti online, usa password sicure, attiva l’autenticazione a due fattori e non cliccare su link sospetti. Se hai dubbi o ti trovi in una situazione strana, parlane con qualcuno di cui ti fidi. Internet è un ottimo strumento, ma bisogna usarlo con consapevolezza.