Perdite d’acqua. Il triste primato della provincia

Massa Carrara è una delle province italiane con la maggior perdita di acqua nelle proprie reti idriche, la peggiore per quanto riguarda la Toscana. Nella fase di distribuzione, infatti, perde il 65,3% dell’acqua messa in rete. Lo rileva l’Istat nel report sull’acqua, per gli anni 2020-2023, in occasione proprio della Giornata mondiale dell’acqua che cade oggi. Le condizioni di massima criticità in italia sono a Potenza (71%), Chieti (70,4%) e L’Aquila (68,9%). Massa Carrara è settima, la prima tra le province toscane seguita da Prato (49,2%) e Pistoia (46,6%). Gaia sta investendo molto per rinnovare e potenziare la rete idrica, tanti i cantieri aperti, ma al momento i risultati sono questi.