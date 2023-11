Percorso a ostacoli lungo il viale XX Settembre: troppi disagi

Creare una mobilità che possa rispondere alle esigenze della disabilità. Un obiettivo importante e urgente, alla luce anche delle numerose segnalazioni dei disabili. Problematiche su cui è possibile intervenire secondo le convenzioni Onu, che garantiscono servizi ai soggetti disabili. Tra questi servizi essenziali, grande attenzione è stata data ieri al tema dei trasporti pubblici, all’interno della commissione congiunta, cultura e lavori pubblici, presiedute da Maria Mattei e Silvia Barghini. L’incontro segue quello della scorsa settimana. In commissione è stata presentata una relazione, di alcuni anni fa, fatta da tecnici, componenti dell’allora consulta e persone con disabilità, per fare un punto sulla situazione del trasporto pubblico a Carrara.

I risultati sono stati illustrati da Pierangelo Tozzi, ex presidente provinciale della consulta, insieme all’attuale presidente Antonella Petrocchi e al vice Marco Lagomarsini. Nella relazione sono state studiate circa trenta fermate dell’autobus, dal Monoblocco, passando per la stazione di Avenza, arrivando quindi al Buscaiol e tornando poi indietro. Una tratta in cui la maggior parte delle soste sono lungo viale XX Settembre. Tante le criticità segnalate: carenza di segnaletica verticale o sul piano di asfalto, marciapiedi sconnessi, problemi alle pensiline e assenza di segnali sonori e riferimenti del nome della fermata.

Tra le osservazioni su cui c’è stato grande dialogo, la necessità di permettere agli autobus con pedana di poter utilizzare lo strumento in sicurezza, senza dover spostare la discesa di alcuni metri per colpa delle auto parcheggiate in modo errato a bordo strada. La relazione è stata usata soprattutto come base con cui pianificare una serie di misure correttive sul territorio, con la speranza che gli interventi futuri non vengano fatti a tampone, ma con criterio.