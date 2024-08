Percorso a ostacoli in via dei Corsi per chi si sposta in bicicletta

Non va meglio nell’interno, dove tante strade secondarie sono percorse da biciclette e moto per raggiungere il mare evitando i viali maggiormente trafficati. Via dei Corsi è una di queste, insieme alla più piccola via Siena. Da tanti anni entrambe erano abbandonate a loro stesse: buche, avvallamenti su lavori effettuati, toppe di asfalto per coprire altre toppe già esistenti ma usurate dal tempo e dal traffico: un percorso da cross. Nei giorni scorsi sono iniziati e stanno procedendo, i lavori di asfaltatura di via dei Corsi e presto saranno terminati, ma l’incubo di chi la percorre e che la strada non venga asfaltata per tutta la sua lunghezza, da via Micheli a via Covetta.

"Per le due ruote anche le buche piccole possono essere un pericolo" dicono i residenti. Più grosso il problema sorto in via Siena dove, dopo avere scarificato parte della strada (la asportazione dell’asfalto preesistente per mezzo degli appositi macchinari), una autobotte addetta ai lavori è caduta con le ruote posteriori sinistre dentro una buca apertasi a causa del peso del mezzo, in corrispondenza di un canale tombato. Da oltre un anno l’asfalto circostante la voragine che si è aperta era stato sostituito da un lastrone di ferro, fermato con del cemento che comunque si era già deteriorato, creando uno dei tanti scalini pericolosi alla circolazione delle due ruote. Una soluzione che sembrava momentanea (nei paraggi erano rimaste anche le transenne per la deviazione del traffico) ma che poi sembrava essere diventata definitiva ma.mu.