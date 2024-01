Percorsi al buio, tour realizzati con la robotica e l’expo per Bienaimé

Proseguono gli appuntamenti artistici in questi primi giorni dell’anno, sperando che questo sia quello buono per dare una svolta culturale alle istituzioni museali. Dal martedì alla domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, chiuso sabato 6 gennaio, sarà possibile visitare le due mostre in scena al mudaC insieme alla sua collezione permanente. Fino al 3 marzo andrà in scena “Plutone/Proserpina“, progetto personale di Quayola, artista di fama mondiale conosciuto per le sue installazioni che mettono in relazione medium tecnologico con materiali tradizionali e artificiali, iconografia classica e sperimentazione digitale. Curata dall’ormai ex direttrice Laura Barreca, la mostra è stata inaugurata lo scorso 28 ottobre alla presenza dell’artista. Il percorso espositivo comprende una serie di quattro sculture del ciclo “Pluto #F_03_24“ e il fregio “Pluto and Proserpina Firenze #I_01“, tutti realizzati con l’uso della robotica e ispirati al non-finito di Michelangelo. Nella project room #1 del polo artistico viene presentata invece fino al 4 febbraio “Sentire la forma“ della scultrice Beatrice Taponecco con composizione musicale di Andrea Nicoli. Questo progetto, a cura sempre di Laura Barreca, è il risultato di un processo di collaborazione tra l’artista, l’Unione italiana ciechi e ipovedenti e il Club alpino italiano sezione Carrara: un percorso al buio in cui l’osservatore dovrà affidarsi al suo tatto e all’udito per comprendere anima e forma delle sculture. Stessi giorni e orari di apertura per il Carmi che, oltre alle esposizioni permanenti sulla famiglia Fabbricotti e la villa alla Padula e sul rapporto tra Michelangelo e la città del marmo, ospiterà fino al 14 gennaio la mostra “Da Ezio… a Carrara. Enzo Bienaimé urbanista“ organizzata dal Comune e curata dall’Ordine degli Architetti di Massa Carrara per il centenario della nascita dello storico architetto e urbanista. Al pian terreno trova spazio il racconto di un Ezio inusueto, l’architetto e l’uomo che ha partecipato alla vita politica e intellettuale di Carrara, città verso cui ha mostrato una fascinazione tale da rinunciare alle sollecitazioni esterne verso piazze più visibili e prestigiose.

Francesco Marinello