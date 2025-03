Per uno sport più inclusivo: "Le associazioni sono pronte"

di Daniele Rosi

Frequentata e apprezzata la due giorni organizzata dal Coni nel convegno formativo ‘Giochi fair play inclusivi: sport e disabilità’ organizzata alla sede provinciale del Coni in viale Galilei a Marina di Carrara e con il patrocinio del Comitato paralimpico e Fondazione Cassa di risparmio di Carrara. Due giorni di incontri, iniziati venerdì 7 marzo e terminati ieri mattina, in cui si sono alternati interventi di operatori del mondo dello sport, federazioni e professionisti, più famiglie e giovani, per fare una punto della situazione sul binomio sport e disabilità, con tematiche che stanno diventando sempre più importanti e di attualità. Il concetto su cui è girato l’intero programma ha riguardato la considerazione che lo sport dovrebbe avere da un punto di vista di inclusività e socialità, oltre ovviamente come attività per migliorare il proprio benessere psico fisico.

"Sono temi importanti - ricorda il delegato Coni provinciale Vittorio Cucurnia - e penso sia giusto ribadire che fare sport sia solo una cosa positiva. Nella nostra provincia ogni federazione sportiva ha tenuto in considerazione anche le esigenze delle persone con disabilità, ed è sicuramente un dato da rimarcare. Grazie allo sport avviene molto bene l’integrazione". Nei vari dibattiti spazio per interventi di atleti paralimpici, che hanno raccontato la loro esperienza diretta nello sport spiegando come proprio lo sport, attraverso costanza e impegno, abbia permesso loro di ottenere importanti risultati, oltre che essere stato anche un mezzo per fare conoscenze e amicizie. E’ stato poi mostrato un commovente docufilm di alcuni minuti, in cui sono stati mostrati alcuni dei risultati sportivi che diversi ragazzi e ragazze con disabilità sono riusciti a ottenere con passione e determinazione.

Il convegno è stato aperto venerdì pomeriggio con i saluti istituzionali del presidente regionale del Comitato italiano paralimpico Massimo Porciani con il delegato provinciale Daniele Carmassi, poi Vittorio Cucurnia delegato provinciale Coni, l’assessore allo Sport di Carrara Lara Benfatto, Vincenzo Genovese dell’ufficio scolastico Lucca e Massa-Carrara ed Enrico Isoppi presidente della Fondazione CrC. Tra i relatori del primo giorno: il tecnico Jessica Nista con un dibattito su sport e disabilità e il delegato Daniele Carmassi del Comitato italiano paralimpico con un focus sugli impianti sportivi. Ieri gli incontri sono proseguiti con una saluto degli assessori di Massa Roberto Acerbo e Francesco Mangiaracina e del presidente regionale Coni Simone Cardullo insieme al delegato special olympics Luca D’Angelo. Intervenuti i relatori Alessandro Lupi per il tiro con l’arco, Silvia Ragaglini per la parte nuoto e il direttore Anffas Massa-Carrara Giuseppe Mussi. Per il presidente regionale Coni Cardullo anche una visita ai padiglioni di CarraraFiere, dove questo fine settimana sono in corso le prove nazionali degli assoluti di spada. In quella sede, il presidente Cardullo si è complimentato per gli spazi dei padiglioni e gli ampi parcheggi.