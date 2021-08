Carrara, 21 agosto 2021 - Per arrotondare la pensione spacciava hashish, così è stato arrestato un 68enne dai carabinieri a Carrara. L'accusa è di detenzione ai fini di spaccio per gli oltre due etti di hashish, che teneva nascosti nell'abitazione insieme a tutto il necessario per preparare le dosi. L'uomo dopo la convalida dell'arresto ora è ai domiciliari.

Secondo l'Arma negli ultimi tempi aveva ripreso, in sordina, a tenere le fila dello spaccio di hashish e marijuana nella zona di Avenza. Il 68enne è stato fermato in strada con una sola dose di hashish che teneva stretta nel pugno della mano mentre spergiurava di non avere nulla di illegale con sé. A quel punto, è scattata la perquisizione a casa dove i militari hanno scoperto 200 grammi di hashish nascosti in camera da letto e perfino dietro l'impianto stereo nel salotto.

Recuperati un bilancino di precisione, materiale per confezionare le dosi compreso un coltello. Nell'udienza di convalida l'anziano si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il processo sarà ad ottobre, nel frattempo il 68enne dovrà rimanere agli arresti domiciliari.