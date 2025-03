Pecore sbranate dai lupi, Costa chiede il giusto indennizzo per i pastori

Il professor Giuseppe Costa interviene sulla questione lupi per dire che gli animali uccisi dal predatore devono essere adeguatamente risarciti. Nello specifico Costa, in passato presidente per la Toscana del partito Caccia Ambiente, e presidente di Anuu Massa Carrara, interviene sostenendo che i lupi devono vivere solo in determinati ambienti, non negli insediamenti urbani, e che devono essere abbattuti. "In media vengono uccise dai lupi 26 pecore su cinquanta a un allevatore di bestiame – scrive Costa –. Basta. I lupi devono essere ridotti. Si sono verificati casi di uccisione di capre e pecore dai lupi a Bonascola, Fossone a Carrara, Fosdinovo, Mulazzo, Zeri". Secondo Costa la situazione è grave e gli allevatori che subiscono i danni non sono risarciti a livello economico in giusta misura. Non solo, seconda Costa i lupi andrebbero contenuti anche perché responsabili dell’uccisione degli animali da compagnia. "Gli animali da affezione come i cani e i gatti vengono uccisi perché il lupo arriva troppo vicino alle abitazioni – conclude Giuseppe Costa –. Siamo stanchi di questa politica. Siamo stanchi di questa Europa. La persona che subisce il danno, intendendo gli allevatori, deve essere protetta e risarcita a un prezzo meritevole".